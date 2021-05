Precedenti Empoli-Cosenza: bilancio in perfetta parità

Sono 8 i confronti in campionato tra Empoli e Cosenza: il bilancio è in perfetta parità. Ovvero tre vittorie per i toscani, tre vittorie per i Lupi e due pareggi. Le ultime tre sfide disputate al “Castellani” se le ha aggiudicate il Cosenza che non perde in terra toscana dal lontano 26 marzo 2000 quando la squadra allenata da Bortolo Mutti venne sconfitta col risultato di 3-2. L’ultimo pari risale all’anno 1988: finì 1-1 con gol rossoblù firmato da Michele Padovano su calcio di punizione. Nella passata stagione il Cosenza vinse ad Empoli con un roboante 5-1: a segno Bittante, Carretta, Baez e Riviere autore di una doppietta.

Questi i precedenti disputati al “Castellani”

1947-48 (Serie B) Empoli – Cosenza 1-1

1982-83 (Serie C1) Empoli – Cosenza 2-0

1988-89 (Serie B) Empoli – Cosenza 1-1

1996-97 (Serie B) Empoli – Cosenza 4-0

1999-00 (Serie B) Empoli – Cosenza 3-2

2000-01 (Serie B) Empoli – Cosenza 0-1

2001-02 (Serie B) Empoli – Cosenza 1-2