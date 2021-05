Bollettino Cosenza, ancora un calo dei ricoverati. Oggi 96 nuovi contagi

Sono 96 i nuovi contagi in provincia di Cosenza, come diffuso oggi dall’Asp di Cosenza nel consueto bollettino giornaliero. Calano ancora i ricoverati: oggi sono cinque in meno rispetto a ieri (per un totale di 205). Due pazienti in meno in Rianimazione rispetto a ieri, per un totale di 20. Tuttavia, 1 dei casi “In rianimazione” e 22 dei casi “In altri reparti” sono ricoverati fuori provincia, in altre aziende ospedaliere della Calabria.

In isolamento domiciliare rispetto a ieri si registrano 158 positivi in meno, mentre è alto il numero dei guariti: oggi sono 257 in più rispetto a ieri. Due, purtroppo, i decessi. Il tasso di positività odierno, su 707 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, è pari al 13,6 per cento.

Dati Agenas

La percentuale dei posti letto di Terapia Intensiva in Calabria occupati da pazienti Covid oggi scende di un punto. Ieri era al 26%, oggi al 25%. Stabile, invece, la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid nell’area cosiddetta non critica. Il totale infatti è del 44 per cento.