Sono 85 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 6 morti. I guariti o dimessi da ieri sono 168. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.855 tamponi molecolari e di 3.140 test antigenici. A oggi i ricoveri Covid in area medica sono 281, 28 in terapia intensiva e 7.513 in isolamento domiciliare.



Fonte: AdnKronos