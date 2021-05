Coprifuoco e riaperture, Renzi e Salvini d’accordo

Su riaperture e stop al coprifuoco, Renzi e Salvini d’accordo. “Ancora un mese fa qualche virologo diceva in Tv che i vaccini ‘funzionicchiano’. In realtà i vaccini funzionano e alla grande! Dove si vaccina crollano contagi e ricoveri” scrive su Twitter Matteo Renzi, aggiungendo: “Ora è tempo di riaprire. Basta coprifuoco, basta allarmismi: viva la scienza che sconfigge la paura!”.

In mattinata, su Facebook, il leader della Lega Matteo Salvini ha scritto: “Riaperture per tutte le attività e no coprifuoco”. Un post arrivato dopo un incontro “con tutte le associazioni coinvolte (Ancd, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, Cncc, Federdistribuzione) – si legge sul social network -. E’ urgente procedere alla riapertura dei centri commerciali nei fine settimana: sono luoghi sicuri e sono in gioco 7.000 negozi e 800mila posti di lavoro. La Lega è al loro fianco. Riaperture per tutte le attività e no coprifuoco”.

Fonte: AdnKronos