Saladini per il post-Guarascio al Cosenza Calcio? Chi è l’imprenditore

E’ Felice Saladini, attuale presidente della Vigor Lamezia, il secondo nome accostato al Cosenza Calcio per il dopo-Guarascio. In giornata, l’ex numero uno del 1914 Paolo Fabiano Pagliuso, aveva invece espresso una preferenza per Luca Di Donna. Saladini è un giovane imprenditore (classe 1984) residente in Lombardia, ma originario proprio della stessa città dell’attuale patron rossoblù. E’ stato chairman del Gruppo AQR, diventato ad inizio febbraio MeglioQuesto Spa. La società, che ha chiuso il 2020 con un fatturato di 50 milioni di euro, opera come trait d’union tra i servizi commerciali digitali e il consumatore.

Saladini e la Meglioquesto Spa

Nella fattispecie, l’azienda a cui Saladini fa capo, si occupa di aiutare i consumatori a navigare tra le offerte dei servizi per la casa. Ha come obiettivo lo sviluppo di tecnologie e servizi innovativi per le relazioni commerciali digitali, capaci di integrarsi in modo sinergico tra loro e con i canali di vendita tradizionali. La Meglioquesto Spa è specializzata nella vendita multicanale di servizi (Telefono, Negozi, Mall, Consulenti Commerciali e Digital Marketing), ponendo le basi per giocare un ruolo da protagonista nel mercato dei servizi di BPO (Business Process Outsourcing).

Saladini e il Cosenza Calcio

La notizia del presunto interesse di Felice Saladini a dare vita ad un nuovo corso del Cosenza Calcio, è saltata fuori nel corso della trasmissione Replay in onda su Ten. Ha rilevato la Vigor Lamezia in Eccellenza mettendo a capo dell’area tecnica Gabriele Martino, ex ds della Lazio Campione d’Italia e della Reggina in Serie A. In passato, si legge navigando sul web, tentò l’acquisizione anche dell’Arezzo. Sarebbe stato seguito nell’avventura amaranto da Alessandro Gaucci, figlio di Luciano, ex presidente del Perugia, che avrebbe però curato la parte sportiva.

Il suo modo di intendere il calcio

Non appena si insediò sulla poltrona più importante della Vigor, si espose pubblicamente sul proprio modello di calcio sostenibile. «Un modello di impresa fondata sullo sport – disse – capace di contribuire attivamente al benessere sociale, economico e sportivo del territorio, per i giovani in particolare. Valutare l’acquisizione di altre società sportive per portare anche in altri luoghi del nostro paese il modo di fare squadra e coesione sociale è uno dei miei obiettivi». Ora Saladini è accostato al Cosenza Calcio, si attendono conferme o smentite a riguardo.