Sono 443 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 20 maggio. Registrati inoltre altri 10 morto. 17.911 tamponi processati. 688 i pazienti dimessi o guariti. Nell’isola in totale sono 15.013 i positivi – 255 in meno rispetto a ieri – e di questi 704 sono ricoverati in regime ordinario, 104 in terapia intensiva e 14.205 sono in isolamento domiciliare.

Fonte: AdnKronos