Covid Basilicata, oggi 42 contagi e nessun morto: bollettino 24 maggio

In Basilicata sono 42 i nuovi contagi da Covid-19, su un totale di 1.049 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale con il bollettino riferito agli ultimi due giorni. I lucani guariti o negativizzati sono 171. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.270 (-126), di cui 4.186 in isolamento domiciliare. Sono 20.603 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 549 quelle decedute.

I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 84 (-5): al San Carlo di Potenza 30 nel reparto di malattie infettive, 22 in pneumologia, 2 in medicina d’urgenza, 3 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 15 nel reparto di malattie infettive, 9 in pneumologia, 3 in terapia intensiva.

In lieve aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 6 (+1). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 350.904 tamponi molecolari, di cui 322.267 sono risultati negativi, e sono state testate 200.440 persone.

Per effetto di un’ordinanza del presidente della Regione, Vito Bardi, sulla base dell’incidenza settimanale dei contagi in tre Comuni si applicano ancora le misure dell’area rossa: Acerenza e Rivello (provincia di Potenza) e Rotondella (provincia di Matera). E’ tornato in zona gialla, invece, il Comune di Ripacandida.

Fonte: AdnKronos