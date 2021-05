Strage Stresa, Mormanno si unisce al dolore per le vittime di Diamante

Il nostro abbraccio di vicinanza e solidarietà per la morte di Serena Cosentino e del suo fidanzato Hesam Shahisavandi scomparsi nella tragedia della funivia di Stresa giunga alla comunità di Diamante con sincero affetto. Essere gemellati tra municipalità non è solo questione di forma, ma in Calabria soprattutto, è simbolo vero di compartecipazione dei successi e dei dolori, dei sogni e delle cadute. Ci sentiamo cosi coinvolti tanto quanto la comunità del sindaco Ernesto Magorno per questa tragedia che arriva proprio nel momento in cui in tanti avevano sognato una giornata di spensierata ripartenza dopo le fatiche di questi mesi di pandemia.

La morte della giovane adamantina e del suo compagno ha sconvolto la nostra comunità che si sente legata a doppio filo con i nostri “amici” della costa. Morire così è davvero straziante, in un Paese che è già segnato dai lutti del Covid, aggiungere questi “caduti” in un periodo come questo è una ferita lacerante che ci fa sentire ancor più vicini e uniti. Siamo con voi, nella ferita di questi giorni, per stringervi amorevolmente in un abbraccio di solidarietà che faccia sentire meno soli i familiari di Serena e tutti voi. Siete una comunità dalle mille risorse e saprete guardare oltre il dolore di questo momento. A tutti i familiari delle 14 vittime di questa domenica infernale l’abbraccio di Mormanno, dell’amministrazione e di tutto il Pollino.