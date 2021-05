Covid Marche, oggi 132 contagi: bollettino 26 maggio

Sono 132 i nuovi contagi da Coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 26 maggio. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3997 tamponi con un rapporto tra positivi e testati pari al 6,6%.

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 132, di cui 33 in provincia di Macerata, 19 in provincia di Ancona, 33 in provincia di Pesaro-Urbino, 12 in provincia di Fermo, 26 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori regione.

Fonte: AdnKronos