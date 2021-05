Estate, 148 spiagge amiche dei bimbi. Lunedì si svelano le Bandiere verdi

Le hanno scelte 2.753 pediatri italiani e stranieri. Sono le spiagge a misura di bimbi. Nel 2021 in totale 148 località – compreso alcune all’estero – che hanno ottenuto il riconoscimento potranno far sventolare le Bandiere verdi sui loro litorali. L’elenco verrà svelato lunedì 31 maggio. L’appuntamento con la conferenza stampa per la proclamazione è alle 10 ad Alba Adriatica, in Abruzzo, regione che vanta un record: ha la maggior densità di bandiere verdi in rapporto alla lunghezza delle coste. E qui i servizi per i bambini risultano 4 volte superiori rispetto alla media italiana.

Il 10 luglio poi, sempre ad Alba Adriatica, si terrà per il secondo anno consecutivo anche la cerimonia di consegna ufficiale ai sindaci e agli ambasciatori delle 148 bandiere verdi 2021, nell’ambito del quarto International Workshop of Green flags – VII Convegno nazionale sulle Bandiere Verdi. L’evento si potrà svolgere in presenza, spiegano i promotori, visto l’attuale buon andamento epidemiologico di Covid.

Lunedì la conferenza stampa in cui verranno rese note le spiagge amiche dei piccoli sarà a Villa Flaiani. Interverranno il pediatra Italo Farnetani, presidente della manifestazione, il sindaco di Alba Adriatica Antonietta Casciotti, insieme ad alcuni assessori che illustreranno l’evento e le manifestazioni collaterali organizzate dall’amministrazione comunale. Presenti anche alcuni sindaci abruzzesi e marchigiani e, in videoconferenza, i sindaci e gli ambasciatori delle località insignite per la prima volta della bandiera verde dei pediatri.

Fonte: AdnKronos