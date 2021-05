Covid Lombardia, oggi 661 contagi e 29 morti: bollettino 28 maggio

Sono 661 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 28 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 29 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 852 i guariti o dimessi. Sono 1.233 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della Lombardia, 66 in meno rispetto a ieri. E sono 248 i ricoverati in terapia intensiva, 12 in meno di ieri.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 189 di cui 85 in città, Varese a 84 e Monza e Brianza a 68. A Bergamo sono 67, a Brescia 55, a Como 52, a Cremona 15, a Lecco 24, a Lodi 10, a Mantova 28, a Pavia 37 e a Sondrio 10.

Fonte: AdnKronos