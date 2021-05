Saracena, depurazione comunale: finalmente ci siamo

Un annoso problema che presto avrà soluzione. La depurazione di contrada Zoccalia, del bivio nord e del centro storico sarà presto realtà. L’ufficio tecnico comunale ha infatti portato a compimento il progetto definito dell’opera per un costo complessivo di 600 mila euro – che è stato inviato al dipartimento ambiente della Regione Calabria.

Una riunione, nei giorni scorsi, presso la Cittadella di Catanzaro aveva visto impegnati gli amministratori locali guidati dal sindaco, Renzo Russo, con i dirigenti del dipartimento regionale per definire i tempi dell’invio degli interventi definitivi.

Con la somma richiesta dal comune di Saracena si interverrà sul centro storico che verrà definitivamente collettato al depuratore, così come sono previste la realizzazione di un nuovo depuratore a servizio del nucleo abitativo della frazione Zoccalia, la realizzazione dell’intera rete fognaria e di un depuratore che servirà il nucleo abitativo del Bivio Nord.

Saranno garantiti anche interventi di rifunzionalizzazione e ammodernamento del depuratore comunale esistente permettendo così ad un’altra opera storica che la comunità attende da decenni di vedere la prossima realizzazione. Un obiettivo centrato dall’esecutivo del sindaco Renzo Russo, per il quale l’amministrazione ha ringraziato l’assessorato Regionale all’Ambiente guidato da Sergio De Caprio e l’Assessore Regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo «per la sensibilità e la disponibilità ad accogliere le istanze della nostra comunità per risolvere questo annoso problema. Con questo progetto ed i relativi interventi – ha concluso il primo cittadino Russo – riusciamo a definire una questione rimasta irrisolta per troppo tempo attesa dai cittadini e che si colloca nella strategia complessiva di risposte che la nostra amministrazione vuole continuare a dare alla popolazione e per la tutela della qualità ambientale, una delle nostre priorità per fare di Saracena il borgo delle eccellenze in tutti i campi»