Cosenza, torna il derby col Catanzaro. Incubo playoff per i giallorossi: è la Decima

Ora è ufficiale, tornerà il derby di Calabria. Con l’eliminazione del Catanzaro per mano dell’AlbinoLeffe, il Cosenza ritroverà i cugini in Serie C. Rapporto burrascoso quello della squadra del capoluogo coi playoff. Dal 1996/’97, il Catanzaro non ha mai centrato una promozione tramite il torneo che sancisce la scalata alla categoria superiore. Una lunga serie di sconfitte che hanno reso il rapporto fra giallorossi e gli spareggi di fine anno una ricorrenza statisticamente assurda. E’ la Decima, la decima eliminazione che infrange i sogni dei fan delle Aquile.

In principio furono le Streghe

Senza tornare troppo indietro nel tempo, il primo campionato da analizzare è quello di Serie C2 1996/’97. Il Catanzaro arriva quinto e deve fronteggiare il Benevento, che impatta 0-0 al “Ceravolo” e vince 2-0 in casa. L’anno dopo i ruoli sono invertiti, perché sono i calabresi ad essere favoriti. Al “Vigorito” finisce 2-1, ma fra le mura amiche il Catanzaro non va oltre l’1-1 e viene eliminato. La terza in C2 è forse la più bruciante: in finale, contro il Sora, dopo lo 0-0 in terra straniera finisce 1-3 in casa. Sono così i bianconeri a festeggiare l’approdo in C1 grazie a Campanile.

Sconfitti ma ripescati

Anche nel 2002/’03, l’annus horribilis del calcio cosentino, il Catanzaro si qualificò ai playoff. Arrivò in finale, da strafavorita, contro l’Acireale. Dopo lo 0-0 in Sicilia, il 15 giugno si consumò lo psicodramma nello stadio addobbato a festa: 0-2 per l’Aci, reti di Russo e Suriano, una per tempo. Nonostante questo, dopo l’esclusione dal Cosenza dei campionati, i giallorossi vennero ripescati per completare gli organici della C1.

Cosenza in Prima Divisione, play-off fatali al Catanzaro

Nel 2008/’09 il Cosenza di Toscano e Mirabelli centra la seconda promozione consecutiva, piazzandosi davanti al Gela e proprio ai giallorossi. I playoff sembrano una formalità, ma in semifinale a sorpresa il Pescina Valle del Giovenco vince 1-0 in Basilicata e resiste, bloccando i padroni di casa sull’1-1 in Calabria.

Esultano Ambrosi e la Cisco Roma

L’anno successivo la Juve Stabia strappa il pass diretto per la promozione, ma il Catanzaro è secondo e favoritissimo per i playoff. Passate le semifinali senza particolari patemi, in finale la Cisco Roma di Stefano Ambrosi, che para un rigore a Manolo Mosciaro, fa 4-0 al “Flaminio”. A nulla vale il 4-2 del ritorno, a salire sono i capitolini.

Tornano le Streghe!

Dopo quattro campionati tormentati, il Catanzaro prova l’assalto alla cadetteria coi playoff 2013/’14. Quarti in graduatoria, i giallorossi incrociano di nuovo il Benevento al primo turno. Le Streghe si confermano bestia nera per i calabresi, fuori con un clamoroso 1-2 interno.

Legati e Gelli all’ultima curva

E siamo alle ultime delusioni, a partire dal 2018/’19. Col Cosenza già salvo in Serie B, i giallorossi provano l’impresa partendo dai quarti, quindi con soli due match da giocare (ne sarebbero salite due, ndr). Contro la Feralpisalò all’andata finisce 1-0, ma al ritorno, sul momentaneo 2-1 che garantirebbe il passaggio del turno alla squadra calabrese, è Legati a gelare tutti, firmando il 2-2 a tempo quasi scaduto. Smaltita la delusione per l’1-1 contro il Potenza, quarta forza del campionato 2019/’20, la squadra di Calabro riprova l’assalto alla Serie B da seconda in graduatoria dietro la strapotenza Ternana. Contro l’AlbinoLeffe, dopo l’1-1 dell’andata, è Gelli a spegnere i sogni di gloria giallorossi.