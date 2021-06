Infortunio mortale sull’A2 Salerno-Reggio Calabria: il cordoglio della Cisl

Stamattina un operaio addetto a lavori di manutenzione in appalto sulla A2 per conto di ANAS ha perso la vita in un infortunio mortale la cui dinamica è in corso di accertamenti da parte delle autorità.

È da tempo che come sindacato dei Trasporti e Confederazione ci rivolgiamo alle nostre controparti aziendali e alle istituzioni per sensibilizzarle sul tema della sicurezza. Non possiamo accettare i dati allarmanti sul numero degli infortuni nel settore dei trasporti e vogliamo che ANASanche sulle esternalizzazioni duplichi il dato positivo interno sugli infortuni e riesca ad incidere con più risorse e sinergie per un miglioramento continuo e costantedella sicurezzasui numerosi cantieri di manutenzione affidati in appalto in Calabria. Ai familiari del lavoratore la segreteria regionale della FIT Cisl Calabria esprime il suo cordoglio