In una mappa pandemica dell’Italia zona gialla (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, la provincia autonoma di Trento, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta) che vira sempre di più verso la zona bianca (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna, Umbria, Veneto), ci sono ancora a livello locale alcuni comuni che combattono con mini lockdown.

“Al momento in Sicilia ci sono 4 zone rosse: Santo Stefano di Quisquina (in provincia di Agrigento), Geraci Siculo e Prizzi (nel Palermitano), Scordia (in provincia di Catania). La scadenza delle misure restrittive, al momento, è prevista per la mezzanotte del 10 giugno”, sottolinea all’Adnkronos Salute la Regione Sicilia.

In Sardegna è in zona rossa Aritzo (Nuoro), fino al 15 giugno. In Campania, nel salernitano, “il comune di Laurino (1.500 abitanti) è in zona rossa fino all’11 giugno”, precisa la Regione. In Basilicata “solo da ieri non ci sono più comuni in zona rossa – sottolinea la Regione – erano Acerenza (Potenza) e Montemilone (Potenza)”.

Fonte: AdnKronos