Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 12 giugno

Il bollettino Covid Italia di oggi, 12 giugno, con i dati regione per regione della Protezione Civile. Le news su contagi e morti e il punto sui vaccini nelle regioni mentre torna sotto i riflettori il vaccino AstraZeneca, che non sarà più somministrato agli under 60. I dati sulla pandemia di coronavirus da Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia e i numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli mentre altre regioni, tra cui Lazio e Lombardia, si preparano al passaggio in zona bianca da lunedì. I dati delle regioni:

Sono 146 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 12 giugno, anticipati sui social dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 146 su 16.238 test di cui 6.937 tamponi molecolari e 9.301 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,90% (3,1% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani. Per quanto riguarda i vaccini, il governatore toscano fa sapere che finora ne sono stati somministrati 2.475.672. Lo stesso Giani ha ricevuto la prima dose del vaccino anti covid questa mattina a Firenze, all’hub Mandela Forum.

Sono 36 i nuovi contagi di coronavirus nelle Marche secondo i dati del bollettino di oggi, 12 giugno. Da ieri, secondo quanto reso noto dalla Regione, sono stati processati 2252 tamponi: 1070 nel percorso nuove diagnosi (di cui 340 screening con percorso Antigenico) e 1182 nel percorso guariti (il rapporto positivi testati è del 3,2%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 34 (15 nella provincia di Macerata, 6 nella provincia di Ancona, 3 nella provincia di Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo, 6 nella provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (8 casi rilevati), contatti in setting domestico (9 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (10 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (1 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 caso rilevato). Tre casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso screening sono 340 i test antigenici effettuati e 2 i soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare), con un rapporto positivi/testati 1%.

Sono due i nuovi contagi da Covid -19 registrati oggi, 12 giugno, in Valle d’Aosta che portano il totale complessivo delle persone colpite da virus da inizio epidemia a 11.655. Non si registrano vittime. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione secondo cui i positivi attuali sono 101, -11 rispetto a ieri , di cui tre ricoverati in ospedale e 98 in isolamento domiciliare. Nessun paziente risulta invece ricoverato in terapia intensiva.

I guariti hanno raggiunto le 11.082 unità, +13 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 134.156, + 332, di cui 35.552 processati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta da inizio emergenza sono 472.

