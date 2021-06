Sono 82 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 20 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Resi noti altri 3 morti: 1 decesso avvenuto nelle ultime 48 ore, gli altri 2 in precedenza. Tra i nuovi casi, i sintomatici sono 28. I pazienti covid in terapia intensiva sono 23. Negli altri reparti, ricoverate 287 persone.

Fonte: AdnKronos