Covid oggi Piemonte, 31 contagi e 2 morti: bollettino 20 giugno

Sono 31 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 20 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi sono pari allo 0,3% di 9.391 tamponi eseguiti, di cui 6.242 antigenici. Dei 31 positivi, gli asintomatici sono 11 (35,5%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 32 ( + 2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 220 (-5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.446

Sono 2 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è quindi di 11.690 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti sono complessivamente 353.234.

Fonte: AdnKronos