Regionali Calabria, Roberto Occhiuto: «La ‘ndrangheta fa schifo»

«La Calabria non è ingovernabile e noi lo dimostreremo. Quella che mi aspetta è la sfida più entusiasmante di qualsiasi altra per un uomo delle istituzioni che è nato qui e che si candida a guidare la terra dove è nato. E combatteremo la ‘ndrangheta su tutti i fronti, perché fa schifo». Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera, che in ticket con l’attuale facente funzioni Nino Spirlì, che ha svolto il ruolo di presidente dopo la prematura scomparsa di Jole Santelli, ha accettato di candidarsi alla presidenza della Regione Calabria.

Il ticket di centrodestra è stato presentato nel corso di una convention che si è tenuta in un hotel del Lametino alla presenza del vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, del leader della Lega Matteo Salvini, in collegamento video dalla presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Saluti anche dai leader di Noi per l’Italia, Maurizio Lupi, e di Coraggio Italia Giovanni Toti.

Parla Tajani

La manifestazione molto affollata, malgrado le restrizioni per la pandemia, si è aperta con il ricordo di Jole Santelli da parte di Licia Ronzulli, vicecapogruppo azzurra al Senato, che ha invitato a osservare un minuto di silenzio conclusosi con un lungo applauso dei presenti. «Le candidature di Roberto e Nino – ha detto Tajani – dimostrano che il centrodestra è coeso e unito in una proposta realistica che mira alla crescita e allo sviluppo della Calabria». Sullo stesso concetto si è ritrovato Salvini che ha sottolineato i «risultati positivi del facente funzioni Spirlì in un periodo tumultuoso, alle prese con i contraccolpi della pandemia».

Qui Giorgia Meloni

«Siamo pronti – ha sostenuto Giorgia Meloni – e la Calabria con questo centrodestra è una Regione che dovrà essere considerata sempre di più al pari delle altre». Sostegno è stato confermato anche da Silvio Berlusconi che, annunciando una sua prossima visita ha sottolineato il profilo politico di Occhiuto e la sua scelta di amore per la Calabria. Spirlì ha parlato di una Calabria che ha paragonato ad una nave veleggiante su un mare in tempesta. «Una nave che non si è mai fermata e che continuerà a solcare i mari con Roberto Occhiuto presidente». (ANSA).