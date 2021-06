Calabria, oltre 30mila somministrazioni negli ultimi due giorni

Ad oggi in Italia sono 47.166.788 le somministrazioni. Le persone che hanno ricevuto le due dosi sono 16.342.041 (30,26% della popolazione over 12). I dati sono aggiornati alle ore 06.09 del 23 giugno 2021. Sono oltre un milione le somministrazioni in Calabria (1.383.605) con una percentuale pari al 88,1% delle dosi consegnate. Negli ultimi due giorni sono state somministrate 30.368 dosi del vaccino anti-coronavirus.

Le fasce d’età in Italia:

LA TABELLA DELLE REGIONI

Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate % Abruzzo 1.043.390 1.103.161 94,6 Basilicata 426.254 458.115 93 Calabria 1.383.605 1.570.351 88,1 Campania 4.541.548 4.861.777 93,4 Emilia-Romagna 3.527.473 3.699.990 95,3 Friuli-Venezia Giulia 969.062 1.022.479 94,8 Lazio 4.767.731 5.099.336 93,5 Liguria 1.249.374 1.323.501 94,4 Lombardia 8.213.207 8.510.486 96,5 Marche 1.199.636 1.254.112 95,7 Molise 244.642 261.605 93,5 P.A. Bolzano 404.156 443.802 91,1 P.A. Trento 412.445 441.200 93,5 Piemonte 3.362.442 3.587.696 93,7 Puglia 3.253.210 3.399.588 95,7 Sardegna 1.238.519 1.416.209 87,5 Sicilia 3.544.749 3.920.851 90,4 Toscana 2.808.999 3.054.093 92 Umbria 678.226 731.104 92,8 Valle d’Aosta 95.667 105.370 90,8 Veneto 3.802.453 4.055.998 93,7 Totale 47.166.788 50.320.824 93.7%

CALABRIA – SOMMINISTRAZIONI: I DATI AGGIORNATI

Le fasce d’età in Calabria:

I punti di somministrazione: