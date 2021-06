“Articoliamo” approda in Liguria: I benefici dello sport nei pazienti emofiilici

La profilassi su misura, l’importanza dell’ecografia articolare e i vantaggi dell’attività fisica, che può essere svolta in sicurezza: Sono alcuni dei temi emersi durante l’incontro online “La funzione articolare nelle coagulopatie congenite: compromissione, salvaguardia, riabilitazione e attività sportiva”, promosso da Arlafe Onlus nell’ambito della campagna “Articoliamo in tour”, sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo e approdata in Liguria per la decima tappa.

Fonte: AdnKronos