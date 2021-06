“Articoliamo” in Liguria, Fragomeno: “Campagna efficace”

“Articoliamo è importante perché mette a confronto i pazienti con i clinici, dandogli la possibilità di esporre problematiche e curiosità, inoltre può includere, se ce n’è bisogno, percorsi di attività motoria o di fisioterapia”. Così Anna Fragomeno, presidente di Arlafe Onlus, ha spiegato i vantaggi della campagna “Articoliamo in tour”, dedicata alla cura delle persone con emofilia, sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo e approdata in Liguria per la decima tappa.

Fonte: AdnKronos