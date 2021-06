Covid Italia, Ecdc: “Paese in fascia verde tranne Sud”

Coronavirus in Italia, il Paese continua a scendere nelle fasce di rischio Covid e si colora tutto di verde tranne nel Sud, dove restano in arancione Basilicata, Calabria e Sicilia. Sono i colori della Penisola nella mappa d’Europa, aggiornata oggi dall’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in base alla stratificazione del rischio Covid.

A dominare è il verde, indicativo del minor rischio Covid. La situazione si è praticamente invertita rispetto alla scorsa settimana, quando erano solo 3 (Molise, Liguria e Sardegna) le regioni in questa tonalità, mentre il resto del Paese era ancora in arancione.

Fonte: AdnKronos