Miss Italia Calabria 2021: la prima selezione il 27 giugno a Tropea

Sarà Tropea ad ospitare la prima selezione della stagione di Miss Italia Calabria 2021. La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, agenzia esclusivista per il concorso di bellezza per la Regione Calabria al suo settimo anno consecutivo, partirà ufficialmente con la nuova edizione della kermesse il 27 giugno.

L’obiettivo è dunque quello di ricominciare con energia, entusiasmo, ma soprattutto con tanta voglia di tornare tra la gente e nelle piazze per portare spettacolo e allegria, cercando di lasciarsi alle spalle il difficile periodo della pandemia. La parola chiave rimane bellezza e la sua valorizzazione in ogni sua forma, promuovendo sempre di più gli scenari e le ricchezze che la Calabria offre. Ma le novità non finiscono qui, ad aprire la nuova stagione del concorso, impreziosendo così ulteriormente la serata sarà Miss Italia 2020 Martina Sambucini, madrina dell’evento. Martina sarà così accompagnata in un percorso itinerante,tra quei luoghi così affascinanti ed esclusivi della Calabria che, ricordiamo, hanno incoronato Tropea come “Borgo dei Borghi 2021”.

“Siamo molto emozionati per questa ripartenza.” – dichiarano così gli agenti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio – “Ci teniamo a ringraziare in primis la nostra patron Patrizia Mirigliani, donna forte e tenace. Un altro ringraziamento va alla famiglia Natale, che ha accolto la nostra iniziativa permettendoci di organizzare questo evento. Siamo vicini a tutte le persone che hanno sofferto questo grave periodo di crisi che ci ha colpiti soprattutto umanamente, ma anche economicamente. Ci auguriamo che si ritorni al più presto alla normalità. Rivolgiamo un grosso in bocca al lupo ai nostri colleghi agenti, alle Miss ed alla nostra squadra di Miss Italia Calabria”.

Tropea è uno dei fiori all’occhiello della nostra costa tirrenica, tra le mete più apprezzate da turisti e vip da tutto il mondo. Con la sua Costa degli Dei e i palazzi nobiliari, la città regala un fascino a cielo aperto unico nel suo genere.L’evento che si svolgerà in uno dei locali più chic e raffinati della Calabria, La Maison Luxury Fashion Drink situata nella splendida area portuale, dovenatura e architettura si amalgamano fino a comporre un variopinto mosaico.

“La nostra è una storia che parte dal 1982, ed arriva oggi, dopo tante attività avviate tra le quali anche il Ceralacca, situato nel cuore del centro storico, qui in questa favolosa location che è La Maison Luxury Fashion Drink, locale che esprime nel migliore dei modi il nostro gusto.Grazie alle tante persone conosciute che aiutandoci hanno reso tutto questo possibile, ma soprattutto ai nostri favolosi clienti che da 40 anni ci preferiscono. Quello che veramente è importante per noi è l’innovazione. Cerchiamo di migliorarci costantemente per offrire un servizio esclusivo e ricercato.” – commentano i proprietari Nicola e Francesco Natale. La Miss eletta si aggiudicherà la fascia di Miss La Maison Luxury Fashion Drink.

L’evento prenderà il via alle 21:30 circa e sarà condotto da Andrea De Iacovo e Linda Suriano, arricchita dal corpo di ballo e dalle coreografie di Lia Molinaro, con la partecipazione di alcuni talenti canori calabresi. Si ringrazia il comune di Tropea per il patrocinio, il porto di Tropea, Colacchio, Borgo dei Vinci, e La Rada.