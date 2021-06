Una maratona di idee per festeggiare 10 anni di Goodwill

Dieci anni di Goodwill. Per l’occasione, l’agenzia formativa accreditata alla Regione Calabria, con sede a Rende, organizza un evento innovativo e totalmente gratuito volto a coinvolgere non solo giovani e aziende, ma anche l’Università della Calabria. L’appuntamento è in programma domani, sabato 26 giugno, dalle ore 10 alle 19, negli spazi dell’agriturismo Costantino di Maida, a Catanzaro, ed è il primo incontro in cui, dopo chiusure e lockdown, il team di Goodwill torna a confrontarsi su tematiche di lavoro, studio e formazione in presenza e dunque dal vivo.

In particolare, nel corso della manifestazione, è prevista una vera e propria maratona di idee: gli studenti del Master Universitario di II livello in Data Science, diretto da Sabrina Giordano del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” dell’Unical, si sfideranno su un tema “a sorpresa” (relativo naturalmente all’innovazione sociale e avente a che fare con la lavorazione dei dati), con l’aiuto di diversi mentor e di una giuria di dieci aziende, le quali, a loro volta, potranno entrare in contatto coi giovani, apprezzandone le capacità tecniche e quelle improntate al lavoro in team, la creatività e l’intraprendenza. Divisi in team, quindi, i 27 allievi del Master, prendendo parte alla challenge, avranno modo di immergersi in un importante momento di crescita, dialogo e networking. C’è da dire, ancora, che, sui canali social di Goodwill (https://www.facebook.com/Goodwillteam), si potranno seguire in diretta i live talk, rispettivamente delle 10.45 e delle 15.15, in cui le stesse aziende si confronteranno su Smart working e South-working e su Soft e Digital soft skill.

«Si tratta – spiegano da Goodwill – di un evento, rispettoso di tutte le normative anti-Covid, che è un po’ il frutto e il risultato ultimo della collaborazione intercorsa tra la nostra agenzia formativa e la direzione del Master. Nel corso dell’anno, abbiamo, infatti, avuto modo di relazionarci con gli studenti, tenendo, per esempio, un apposito modulo sulle soft skills e sulla comunicazione efficace e realizzando incontri sul team building. Inoltre – proseguono – l’hackathon di domani, caratterizzato principalmente dal confronto e dalla contaminazione di idee ed esperienze, segna il ritorno di Goodwill in presenza e ciò ci rende entusiasti: dopo la formazione a distanza, abbiamo il reale bisogno di creare relazione, conoscenza empatica tra docenti e allievi, tra loro e le numerose aziende partecipanti».

Per tale “rinascita” si prospetta, pertanto, un compleanno da ricordare per tutto il team di Goodwill, animato da idee, scelte e amore per la propria terra e, soprattutto, da donne, che, con perseveranza, passione e investimento sulle potenzialità e i talenti altrui, sono diventate, anche grazie al lavoro di promozione e gestione del Talent Garden Cosenza, un punto di riferimento per la formazione di giovani e imprese, una certezza per dar vita a un radicale cambiamento sociale.

Di seguito il programma dell’evento:

Ore 9:30 – Check-in partecipanti

Ore 10:00 – Lancio della Challenge

Ore 10:45 – Live Talk (sessione contemporanea ai lavori dei Team)

Ore 13:00 – Networking Lunch

Ore 14:00 – Team a Lavoro e mentoring

Ore 15:15 – Live Talk (sessione contemporanea ai lavori dei Team)

Ore 16:30 – Presentazione lavori e Premiazione

Ore 19:00 – Aperitivo finale