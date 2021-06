Ultimo saluto a Vincenzo D’Atri, ha raccontato il Cosenza per una vita

E’ scomparso il celebre giornalista Vincenzo D’Atri. Decano della stampa locale, 89 anni, professionista dal 1 settembre 1956 e da tempo revisore dei conti dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria, ha raccontato per una vita le gesta del Cosenza Calcio anche dai canali della Rai. Suo il libro “Cosenza: Storia in rossoblù” che fa sfoggio di sé in tutte le librerie dei tifosi. Alla figlia e collega Gabriella e alla sua famiglia le più sentite condoglianze dalla redazione di cosenzachannel.it.