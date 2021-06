Calabria, oltre 65mila somministrazioni negli ultimi quattro giorni

Ad oggi in Italia sono 49.474.512 le somministrazioni. Le persone che hanno ricevuto le due dosi sono 17.572.404 (32,54% della popolazione over 12). I dati sono aggiornati alle ore 06.07 del 27 giugno 2021. Sono oltre un milione le somministrazioni in Calabria (1.449.310) con una percentuale pari al 85,1% delle dosi consegnate. Negli ultimi quattro giorni sono state somministrate 65.705 dosi del vaccino anti-coronavirus.

Le fasce d’età in Italia:

LA TABELLA DELLE REGIONI

Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate % Abruzzo 1.085.624 1.191.376 91,1 Basilicata 439.873 485.775 90,6 Calabria 1.449.310 1.702.701 85,1 Campania 4.779.222 5.311.597 90 Emilia-Romagna 3.682.145 4.008.557 91,9 Friuli-Venezia Giulia 1.012.691 1.113.857 90,9 Lazio 5.011.754 5.524.533 90,7 Liguria 1.295.629 1.433.694 90,4 Lombardia 8.634.055 9.310.067 92,7 Marche 1.254.965 1.366.932 91,8 Molise 257.522 283.155 90,9 P.A. Bolzano 421.680 477.752 88,3 P.A. Trento 434.149 477.590 90,9 Piemonte 3.524.868 3.896.752 90,5 Puglia 3.412.054 3.701.616 92,2 Sardegna 1.313.676 1.504.077 87,3 Sicilia 3.706.007 4.215.703 87,9 Toscana 2.936.642 3.323.334 88,4 Umbria 717.084 791.684 90,6 Valle d’Aosta 99.976 113.590 88 Veneto 4.005.586 4.426.688 90,5 Totale 49.474.512 54.661.030 90.5%

CALABRIA – SOMMINISTRAZIONI: I DATI AGGIORNATI

Le fasce d’età in Calabria:

I punti di somministrazione: