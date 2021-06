Calabria, oltre 26mila somministrazioni negli ultimi due giorni

Ad oggi in Italia sono 51.007.304 le somministrazioni. Le persone che hanno ricevuto le due dosi sono 18.410.229 (34,09% della popolazione over 12). I dati sono aggiornati alle ore 06.10 del 30 giugno 2021. Sono oltre un milione le somministrazioni in Calabria (1.483.785) con una percentuale pari al 86,1% delle dosi consegnate. Negli ultimi due giorni sono state somministrate 26.512 dosi del vaccino anti-coronavirus.

Le fasce d’età in Italia:

LA TABELLA DELLE REGIONI

Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate % Abruzzo 1.114.768 1.203.076 92,7 Basilicata 450.661 490.675 91,8 Calabria 1.483.785 1.724.101 86,1 Campania 4.914.045 5.363.998 91,6 Emilia-Romagna 3.783.940 4.051.457 93,4 Friuli-Venezia Giulia 1.041.049 1.126.554 92,4 Lazio 5.176.247 5.599.530 92,4 Liguria 1.323.910 1.452.193 91,2 Lombardia 8.926.625 9.417.367 94,8 Marche 1.291.300 1.380.332 93,5 Molise 265.390 285.855 92,8 P.A. Bolzano 432.609 482.352 89,7 P.A. Trento 448.762 482.390 93 Piemonte 3.645.008 3.936.002 92,6 Puglia 3.523.612 3.738.015 94,3 Sardegna 1.361.238 1.519.077 89,6 Sicilia 3.793.304 4.260.723 89 Toscana 3.044.028 3.356.634 90,7 Umbria 746.207 846.684 88,1 Valle d’Aosta 102.992 114.390 90 Veneto 4.137.824 4.470.888 92,6 Totale 51.007.304 55.302.293 92.2%

CALABRIA – SOMMINISTRAZIONI: I DATI AGGIORNATI

Le fasce d’età in Calabria:

I punti di somministrazione: