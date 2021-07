Terme Sibarite, positiva nuova nomina regionale

La nomina del nuovo amministratore unico delle Terme della Sibaritide da parte della Regione Calabria contribuirà a rafforzare l’azione della neo nata Rete delle Terme Storiche di Calabria e l’impegno condiviso dall’intero comparto per la valorizzazione ed il riposizionamento di tutte le strutture termali regionali, in chiave di sviluppo e rilancio turistico ed economico della nostra terra.

È quanto dichiara Domenico Lione Presidente della Rete delle Terme Storiche di Calabria, già amministratore delle Terme Sibarite ed oggi amministratore unico delle Terme di Galatro (Rc) formulando a nome suo personale e di tutte le altre strutture aderenti alla Rete gli auguri di buon lavoro a Gianpaolo Iacobini per l’importante e prestigioso incarico nella storica stazione termale sibarita, società interamente partecipata dalla Regione Calabria.

Intorno all’unico brand delle terme storiche di Calabria, progetto nato su impulso della compianta Presidente Jole Santelli ed oggi divenuto realtà, continuiamo a lavorare insieme – aggiunge Lione – per fare della complessiva offerta turistico-termale regionale e del turismo benessere e della qualità della vita, un unico prodotto presentabile e vendibile, su tutti i mercati e per tutte le stagioni dell’anno, assieme al complessivo patrimonio identitario e distintivo dei territori che da sempre sono sedi di fonti e stazioni termali.

Persona non soltanto competente, stimata ed attento conoscitore di questo territorio, professionista con il quale in passato ho anche avuto modo di collaborare proficuamente, oltre ad interpretare l’esigenza di rinnovamento e di nuova visione turistica impressa dalla Regione Calabria al rilancio del settore termale, siamo sicuri che Iacobini potrà e saprà garantire, anche e soprattutto in questo delicato momento, sicurezza e rinnovato entusiasmo alla grande squadra di collaboratori delle Terme Sibarite che da sempre rappresenta il valore aggiunto di questa realtà sociale ed imprenditoriale, risorsa dell’intera regione. – (Fonte: Domenico Lione amministratore unico Terme di Galatro (Rc) e Presidente Rete Terme Storiche di Calabria.