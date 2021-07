Scontro fra auto a Carbonia, muore una 16enne

Una sedicenne è morta e un’altra ragazzina è ricoverata in gravi condizioni per un incidente stradale accaduto intorno alle 4 di oggi in pieno centro a Carbonia, nel Sud Sardegna. L’auto sulla quale le due ragazze viaggiavano, guidata da un 18enne, si è scontrata frontalmente con una Focus, condotta da un uomo di 35 anni, e ha preso fuoco. Per la 16enne non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri ragazzi con lei sulla vettura sono stati soccorsi dalla Polizia e dai Vigili del Fuoco, riportando varie fratture e traumi. Due sono stati portati in ospedale in codice rosso.

Prima lo scontro violento, poi la carambola e l’impatto con la vetrina di un negozio, quindi il fuoco che ha avvolto in poco tempo la vettura sulla quale viaggiavano i cinque ragazzi, giovanissimi. Accorsi i Carabinieri, il personale del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno operato per estrarre gli occupanti dai veicoli coinvolti, per spegnere il rogo che, oltre al veicolo, ha coinvolto anche l’attività commerciale, e provveduto ad estrarre il corpo senza vita della ragazza avvolta dalle fiamme.



Fonte: AdnKronos