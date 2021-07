Sono 17 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 9 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione regione. Da ieri non sono stati registrati morti: il totale delle vittime, dall’inizio dell’epidemia di covid-19, rimane 4.352. I pazienti ricoverati sono 18, in terapia intensiva 7 persone. Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 145 (+7), mentre i dimessi/guariti sono 99.047 (+10).

Fonte: AdnKronos