Covid Lazio, oggi 164 contagi e 1 decesso: bollettino 11 luglio

Sono 164 nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 11 luglio, nel Lazio, dove si segnala anche un decesso. A Roma 122 positivi. I ricoverati sono 128 (-3), le terapie intensive sono 25 (-1), i guariti sono 109. Oltre 6mila i tamponi (-1406) e oltre 14mila antigenici per un totale di oltre 20mila test. Lo dice l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato: “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 122”. “Oggi -aggiunge- raggiungiamo 5,9 milioni di dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale, un adulto su due ha completato il percorso vaccinale. Mantenere alta l’attenzione, usare la mascherina quando non è garantito il distanziamento, vaccinarsi, soprattutto la fascia dei più giovani, prima di andare in vacanza”.

Asl Roma 1: 56 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 2: 40 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 3: 26 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 4: 8 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 5: 0 nuovi casi nelle ultime 24h. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 6: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Nelle province si registrano 16 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h: nella Asl di Frosinone si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; nella Asl di Latina si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; nella Asl di Rieti si registrano 2 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Fonte: AdnKronos