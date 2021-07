Covid oggi Piemonte, 68 contagi e zero morti: bollettino 15 luglio

Sono 68 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 15 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. I nuovi casi pari allo 0,5% di 13.587 tamponi eseguiti, di cui 9.075 antigenici. Dei 68 nuovi casi, gli asintomatici sono 31 (45,6%). I casi sono 10 di screening, 47 contatti di caso, 11 con indagine in corso, 2 importati e uno dall’estero. Il totale dei casi positivi diventa quindi 367.540, fi cui 29.644 Alessandria, 17.520 Asti, 11.546 Biella, 53.015 Cuneo, 28.334 Novara, 196.700 Torino, 13.763 Vercelli, 13.008 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.507 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.503 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 4, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 49 (-1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 785.I tamponi diagnostici finora processati sono 5.654.595 (+13.587 rispetto a ieri), di cui 1.829.261 risultati negativi.

Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, il totale rimane quindi 11.699 deceduti risultati positivi al virus, 1.566 Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.591 Torino, 525 Vercelli, 373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 355.003 (+31 rispetto a ieri), 28.012 Alessandria, 16.786 Asti, 11.057 Biella, 51.480 Cuneo, 27.331 Novara, 190.682 Torino, 13.196 Vercelli, 12.610 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.439 extraregione e 2.410 in fase di definizione.

Fonte: AdnKronos