Gerini: “Non sono vaccinata, mi spaventa vaccino sperimentale”

Il vaccino anti Covid? “No, non sono vaccinata. Non è che io sia contraria, ma sono molto timorosa. E’ un vaccino d’emergenza, e siccome anche in gravidanza ho avuto dei problemi per quanto riguarda le trombosi, devo stare molto attenta”. A rivelarlo è Claudia Gerini, ospite dell’ultima giornata del Filming Italy Sardegna Festival che si conclude oggi al Forte Village di Santa Margherita di Pula. “Mia figlia diciassettenne l’ha fatto, quindi non è che io sia contraria -dice l’attrice romana- Ma ho tantissimi timori. Bisogna fare tanti esami prima di farsi inoculare una cosa così, perché non l’ho detto io: la Food and Drug Administration l’ha approvato in emergenza visto che non c’è una cura. Speriamo che piano piano si scoprano delle cure”.

“Mi spaventa il fatto delle trombosi, io ho una predisposizione e anche in gravidanza ho dovuto fare particolare attenzione”, spiega Gerini. Che di fronte alla misura del Green pass obbligatorio, imposta dal governo, osserva: “Non sono sicura che il Green pass sarà per sempre, ho dei dubbi. Ma in ogni caso adesso, se ho dei problemi, non entrerò nei teatri o nei posti al chiuso, che altro devo fare”. Oppure, dice l’attrice e produttrice, “farò i tamponi, quello non è un problema. Ormai è un anno che li facciamo, sono stata su tanti set. Meglio quello che un rischio così. Ma non voglio influenzare nessuno”, sottolinea.

Fonte: AdnKronos