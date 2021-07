Covid oggi Abruzzo, 141 contagi e zero morti: bollettino 28 giugno

Sono 141 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 28 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza è di 75.946. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 2.514.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72.133 dimessi/guariti (+42 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1.299 (+99 rispetto a ieri): nel totale sono ricompresi anche 335 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Ventisei pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 0 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.273 (+97 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 40.73 tamponi molecolari (1.252.679 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 2.134 test antigenici (570.911). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.27 per cento. Del totale dei casi positivi, 19.290 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+27 rispetto a ieri), 19.676 in provincia di Chieti (+32), 18.498 in provincia di Pescara (+51), 17.766 in provincia di Teramo (+25), 596 fuori regione (+3) e 120 (+3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Fonte: AdnKronos