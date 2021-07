Covid oggi Liguria, 116 contagi: bollettino 29 luglio

Sono 116 i nuovi contagi di coronavirus in Liguria secondo i dati del bollettino di oggi, 29 luglio. Si registra un morto nelle ultime 24 ore, per un totale di 4.361 decessi nella regione dall’inizio della pandemia di covid-19. Ieri nella regione si erano registrati 144 contagi e non c’erano stati morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.055 tamponi. I ricoverati con sintomi sono 32 (-5), i pazienti in terapia intensiva sono 7 (+1) con un ingresso del giorno. In isolamento domiciliare si trovano 1.061 persone. Attualmente, i positivi sono in tutto 1.100.

Fonte: AdnKronos