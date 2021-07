Gravina spulcia le motivazioni del Coni. Il Cosenza si aspetta subito la Serie B

Il presidente Gabriele Gravina ha trasmesso immediatamente ai legali della Figc le motivazioni con cui il Coni ha rigettato il ricorso del Chievo. Di pari ha fatto lo stesso con quelle di Casertana e Samb. A stretto giro arriveranno anche i documenti di Carpi e Novara e il quadro sarà completo. Il numero uno della Federazione vuole la certezza che siano motivazioni blindate e che non lascino spiragli per le ricorrenti quando si rivolgeranno al Tar del Lazio. A Via Allegri si temono organici in sovrannumero che ostacolerebbero la paventata riforma dei campionati in procinto di veder luce a partire dall’anno prossimo.

Gravina, il Chievo e le pesanti motivazioni del Coni

Gravina, così come l’ufficio legale del Cosenza, sa bene che le motivazioni addotte dal Coni sul Chievo sono pesanti. I passaggi che smontano la difesa dei clivensi sono sostanzialmente tre: l’equilibrio finanziario che non sarebbe presente a fronte della massa debitoria; l’impossibilità di risultare a posto con il “Sistema Licenze nazionali” considerati i pagamenti dei tributi IRES, IRAP ed IVA; il precedente relativo ad una sentenza del Tar dell’Umbria (sez. I, 31 luglio 2019, n. 455). Più in generale, il documento diffuso ieri dal Collegio di Garanzia ha usato toni netti e lascia poco spazio di manovra in ambito sportivo. Vale a dire l’alveo entro il quale dovrebbe muoversi il numero uno della Figc.

Il Cosenza aspetta la riammissione in Serie B

Ieri pomeriggio Eugenio Guarascio ha trascorso molto tempo al telefono con gli avvocati dello studio Tonucci&Partners di Roma. Gli hanno evidenziato come siano soddisfati del lavoro svolto, ribadendo il loro pensiero espresso già dopo l’udienza di giorno 26. Il Cosenza a questo punto aspetta un’immediata riammissione in Serie B senza che Gravina attenda il Tar o fino al 2 agosto. Ritiene di averne diritto e fatica a digerire il dilatarsi dei tempi. Via degli Stadi si augura che quella delega data al presidente Figc e ai presidenti delle Leghe interessate (Balata e Ghirelli) partorisca la riammissione immediata.