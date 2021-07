Covid oggi Campania, 471 contagi e 2 morti: bollettino 31 luglio

Sono 471 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 31 luglio. Si registrano inoltre altri due morti: nessun decesso nelle ultime 48 ore, i due registrati sono avvenuti in precedenza. 8.811 i tamponi molecolari effettuati. Nella giornata di ieri in Campania sono stati eseguiti e analizzati anche 8.431 tamponi antigenici.

In Campania sono 12 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri), 196 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+13 rispetto a ieri). I dati sono contenuti nel bollettino diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania.

Fonte: AdnKronos