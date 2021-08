Sono 377 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 1 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati 2 morti: uno nelle ultimi 48 ore, uno deceduto in precedenza. I pazienti ricoverati per covid sono 218, mentre le persone in terapia intensiva sono 12. Secondo la Protezione Civile, gli attuali positivi sono 8.696 (+ 216), mentre i dimessi/guariti sono 415.150 (+ 159).

Fonte: AdnKronos