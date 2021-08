Incendi, fiamme in Abruzzo: roghi a Pescara e sulla Costa dei Trabocchi

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio a Pescara, nella zona sud della città, tra fosso Vallelunga, via Scarfoglio e via Terra Vergine. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si stanno propagando rapidamente e minacciano le tante abitazioni presenti in zona. Ne dà notizia ‘Abruzzolive.it’. In azione i Vigili del Fuoco, anche con l’elicottero. “Scene spaventose quelle che si stanno vedendo sulla spiagga di Francavilla al Mare, al confine con Pescara. Un’enorme nube nera si sta alzando in direzione del mare, per via di un incendio che si è sviluppato alla Pineta”.

Inferno di fuoco anche sulla Costa dei Trabocchi, con il territorio di Rocca San Giovanni (Ch) devastato. Incenerita la pinetina di Vallevò. Fumo e fiamme altissime si sono sviluppate, a partire dalle 14.30, su un fronte di chilometri, sia verso San Vito che verso Fossacesia. “Un disastro – afferma il sindaco di Rocca San Giovanni, Gianni Di Rito immediatamente accorso sul posto- Della pinetina non è rimasto nulla e le fiamme sono giunte tra le abitazioni della frazione marinara di Vallevò”, dove in tanti sono stati costretti a lasciare le case, che sono state evacuate. Vasto incendio anche a Farindola, non lontano da quello che era l’hotel Rigopiano. Alcune famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni.

Fonte: AdnKronos