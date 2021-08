Cosenza in Serie B, per il Tar «Chievo non fiscalmente in regola». Il dispositivo

La storia del Mussi Volanti è finita in un afoso pomeriggio del 3 agosto 2021. I 92 anni di storia sono stati spazzati via da tre giudizi sportivi e dal respingimento di un’istanza cautelare monocratica. Il Tar del Lazio con il suo dispositivo ha chiuso un’epoca, quella del Chievo, la cui parte più recente è stata caratterizzata da «una posizione fiscalmente non in regola». Come già avvenuto con le motivazioni pubblicate dal Coni e dalla Figcprecedentemente, anche oggi si è evidenziata la perentorietà del termine del 28 giugno. Ne beneficerà il Cosenza che in giornata, al massimo domani, verrà riammesso in Serie B.

Chievo, il dispositivo del Tar

Nel dispositivo pubblicato, come detto viene respinta l’istanza del Chievo. I motivi evidenziati sono diversi. Eccoli elencati