Green pass, cosa chiedono le Regioni

Sul Green pass obbligatorio in Italia a partire dal 6 agosto, “qualche criticità c’è ancora. Noi avevamo chiesto al governo di permettere anche alle Regioni di poter intervenire in caso di criticità perché le istituzioni del territorio possono dare una mano”. Così il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo a Timeline su ‘SkyTg24’.

“Sulle misure legate all’uso del Green pass condivido l’impostazione di mettere in campo gli interventi in base all’evoluzione della pandemia”, ha spiegato ancora aggiungendo: “Dobbiamo capire come effettuare i controlli, credo che trasformare ristoratori e baristi in controllori non sarà così facile. Non dobbiamo dare ai ristoratori il peso dei controlli”, ha sottolineato Fedriga.



Fonte: AdnKronos