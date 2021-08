Riviera dei Cedri, si punta in alto: preso l’attaccante Sarro

Dopo aver confermato mister Ferrara in panchina ed aver affidato ancora una volta la porta a Marcone, l’Asd Riviera dei Cedri alza l’asticella ed ingaggia il forte attaccante Andrea Sarro (in foto con il Presidente Vigilante). Il classe 1991 è un nome noto del nostro calcio visto che ha vestito le maglie tra le altre di PraiaTortora, Scalea, Belvedere e Real Sant’Agata tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, oltreché del Castelluccio in Basilicata. Insomma un centravanti di spessore per i tirrenici che puntano a far bene nel prossimo campionato di Prima Categoria.