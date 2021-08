Covid Piemonte oggi, 280 contagi e nessun decesso: bollettino 13 agosto

Sono 280 nuovi contagi da coronavirus registrati in Piemonte nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino delle Regione diffuso oggi, 13 agosto. Da ieri sono stati eseguiti 20.198 tamponi, di cui 15.753 antigenici, con un tasso di positività pari all’1,4%. Dei 280 nuovi casi, gli asintomatici sono 103 (36,8 %). Non si registrano decessi. I ricoverati in terapia intensiva sono 7 (+ 2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 117 (+3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.159.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 372.591 così suddivisi su base provinciale: 30.339 Alessandria, 17.651 Asti, 11.681 Biella, 53.705 Cuneo, 29.019 Novara, 198.850 Torino, 13.942 Vercelli, 13.288 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.535 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.581 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I pazienti guariti sono complessivamente 357.604 (+ 282 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 28.333 Alessandria, 16.860 Asti, 11.129 Biella, 51.864 Cuneo, 27.691 Novara, 191.819 Torino, 13.282 Vercelli, 12.756 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.449 extraregione e 2.421 in fase di definizione.

Il totale di deceduti risultati positivi al virus rimane fermo a 11.704, così suddivisi per provincia: 1.567 Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.593 Torino, 526 Vercelli, 374 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Fonte: AdnKronos