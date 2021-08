Covid oggi Piemonte, 202 contagi: bollettino 15 agosto

Sono 202 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 15 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non si registrano morti. I nuovi casi (di cui 9 dopo test antigenico) sono pari all’1,7 % di 11.657 tamponi eseguiti, di cui 8.673 antigenici. Dei 202 nuovi contagi, gli asintomatici sono 95 (47,0 %).

I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (+ 1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 115 ( + 6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.320. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.163.895 (+ 11.657 rispetto a ieri), di cui 1.953.369 risultati negativi.

I pazienti guariti sono complessivamente 357.924 (+ 101 rispetto a ieri).

Fonte: AdnKronos