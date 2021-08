Cosenza, c’è una costante all’esordio. Le curiosità degli ultimi tre

Cosenza, Serie B, Ascoli: un trittico che sembra indissolubile. Come nell’estate del 2018 fu il “Del Duca” il teatro del ritorno in cadetteria dopo quindici anni, così quest’anno la stagione 2021/’22 si aprirà nuovamente nelle Marche. Una curiosa coincidenza, tanto quanto quella dei risultati ottenuti alla prima giornata dai Lupi negli ultimi tre campionati: tre “X” in tre esordi, a partire proprio dall’1-1 contro i bianconeri.

Brosco risponde a Maniero

Fine agosto 2018, il Cosenza neopromosso arriva all’appuntamento con la storia in maglia rossa e con quattro colpi dell’ultimo giorno. Matteo Legittimo, Luca Verna, Luca Garritano e Riccardo Maniero sono arrivati a poche ore dalla chiusura del calciomercato. Il centravanti, maglia numero 19 sulle spalle, parte dal 1’ al fianco di Tutino. È proprio l’ex Bari a siglare il primo gol in Serie B dei Lupi dopo quindici anni. Sembra l’inizio di una bellissima storia d’amore che, però, s’infrangerà contro l’incrocio dei pali nello sfortunato 2-3 contro il Lecce di qualche mese dopo. Il Cosenza terrà il vantaggio per larga parte della gara, subendo però il pari definitivo dell’Ascoli da Emanuele Brosco a tempo praticamente scaduto sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Cordaz insuperabile

Nel pomeriggio assolato di Crotone, i Lupi esordiscono nel campionato di Serie B 2018/’19. Un derby non è mai calcio d’agosto, e infatti la partita è dura e ricca di emozioni. Perina chiude la saracinesca, memore forse del fatto che lo “Scida” sia stato il campo della sua rinascita, ma dall’altra parte a fare la voce del padrone è Alex Cordaz: il fu capitano degli Squali, oggi in forza all’Inter, nega la gioia del gol a Carretta in almeno due occasioni. I rossoblù di Piero Braglia erano ancora un cantiere aperto, privi di Rivière (che sarebbe arrivato solo due settimane dopo), ma riuscirono comunque a mettere in grande difficoltà i pitagorici, promossi in massima serie al termine del torneo.

Cosenza, con l’Entella vince la noia

L’unico esordio stagionale casalingo per il Cosenza è arrivato l’anno scorso, quando giocare in casa o in trasferta faceva poca differenza. La gara contro la Virtus Entella, preceduta da un temporale piuttosto forte abbattutosi sul “Marulla”, è uno scialbo 0-0 con un’occasione in tutti i 90’, in favore del Cosenza. Le due squadre, visibilmente stanche per il poco riposo a fine campionato, non fanno vedere nulla e il Cosenza ha ancora Litteri titolare dal 1’. Andrà via dopo due settimane.