Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 16 agosto

Il bollettino Covid Italia di oggi, lunedì 16 agosto 2021, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri da Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Campania mentre nel Paese la variante Delta è prevalente e si torna a parlare del rischio zona gialla per alcune regioni, tra cui Sicilia e Sardegna. La situazione nelle grandi città come Roma, Milano e Napoli e il punto sui vaccini dopo l’introduzione del green pass obbligatorio. I dati delle regioni:

Sono 527 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 16 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 527 su 5.887 test di cui 4.901 tamponi molecolari e 986 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 8,95% (19,7% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 4.521.932. “Da oggi -aggiunge- la fascia 12-18 anni può recarsi senza prenotazione negli hub di riferimento per ricevere la prima dose di vaccino”.

Sono 103 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 16 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, non si registrano morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 5.905 test. Le persone attualmente positive sono 4.235. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 136. In terapia intensiva, invece, 23 persone.

Fonte: AdnKronos