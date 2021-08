Cosenza su Maistro, l’idea di Goretti può prendere forma

La concorrenza è tanta e agguerrita, ma Roberto Goretti lavora a fari spenti. In attesa che tra stamattina e oggi pomeriggio venga ufficializzato il prestito secco di Marco Carraro (’98), il Cosenza pensa a Fabio Maistro (’98). Duttile elemento del centrocampo, ma di spiccate qualità offensive, è di proprietà della Lazio. Il calciatore è rientrato a Formello dal prestito al Pescara ed aspetta che il club gli trovi una nuova sistemazione. Con i biancocelesti vanta un contratto fino al 2022 e, se non dovesse rinnovare, potrebbe anche trasferirsi altrove a titolo definitivo. Questo è un nodo che, qualunque sia la sua destinazione, andrà sciolto prima del trasferimento.

Maistro, il Cosenza dopo Pescara e Salerno?

Con la Lazio è sempre in piedi il discorso legato al portiere Marius Adamonis (’97), ma dopo lo sprint iniziale la frenata è stata decisa. Ad Ascoli toccherà probabilmente a Saracco nonostante Matosevic a Firenze abbia limitato il passivo. Tornando a Maistro, il Cosenza è consapevole che non è operazione da chiudere a stretto giro. Non solo per la questione legata al contratto, ma anche per la concorrenza che c’è in Serie B. Pur retrocedendo, a Pescara ha realizzato 4 gol in 29 match dimostrando di essere calciatore di categoria. L’anno prima aveva fatto parlare di sè a Salerno dopo essere esploso al Rieti.