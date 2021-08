PraiaTortora, ecco la rosa a disposizione di Aita tra conferme e nuovi

Continua la preparazione il PraiaTortora di mister Alberto Aita in vista del prossimo campionato di Promozione. Gli altotirrenici si stanno allenando per ora presso il centro sportivo della “Scuola Calcio Digiesse”. Confermati i due portieri Marino e Risoli. Così come rimarranno in bianco-azzurro anche il capitano Petrone, l’attaccante Favieri, i jolly Gabriele e Oliva. Presi due nuovi difensori centrali che mister Aita ha allenato ai tempi dell’Atletico Lauria. Si tratta di Trozzo e Criscullo. Sempre dalla Basilicata arriva l’attaccante Puoli. Conferma per quasi tutti gli under dell’anno scorso con Greco e De Rosa su tutti. Mentre da oltre oceano arrivano anche tre argentini. Un under, Rivadero, e due centrocampisti over, Impallari e Gonzales, quest’ultimo nell’ultimo anno ha giocato nel Ragusa, in Eccellenza siciliana.