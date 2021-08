Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 20 agosto

Il bollettino Covid Italia di oggi, venerdì 20 agosto 2021, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri da Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Campania mentre nel Paese l’indice Rt scende a 1,1 ma resta sotto stretto monitoraggio la diffusione della variante delta. La situazione in Sicilia e Sardegna, che per ora sembrano avere scongiurato il rischio zona gialla, e nelle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini dopo l’introduzione del green pass obbligatorio. I dati delle regioni:

Sono 700 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 20 agosto 2021, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 700 su 12.681 test di cui 7.767 tamponi molecolari e 4.914 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,52% (13,3% sulle prime diagnosi)”, spiega Giani, che poi fa anche il punto sui vaccini. In Toscana, finora, ne sono stati somministrati 4.628.612.

Sono 347 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 20 agosto 2021. Si registrano altri 2 morti. Da ieri sono stati eseguiti 14.160 tamponi. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: provincia di Bari 54, Bat 90, Brindisi 42, Foggia 39, Lecce 87, Taranto 26, residenti fuori regione 12. Attualmente i positivi sono 4.479: di questi 156 sono ricoverati in area non critica e 22 sono pazienti in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia di covid-19, nella regione si sono registrati 260.872 casi totali e 6.690 decessi.

Fonte: AdnKronos